AURONZO. Oggi l’ultima amichevole della Lazio contro la Spal: le info sulla partita

AURONZO 2018 LAZIO SPAL – Nella giornata di oggi, sabato 28 luglio, la Lazio vivrà l’ultimo giorno di ritiro stagionale ad Auronzo: nel pomeriggio i biancocelesti affronteranno in amichevole la Spal, prima di ripartire per la capitale. Allo stadio ‘Zandegiacomo’ sono già iniziati i preparativi in vista del match: di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla vendita dei biglietti.

LE INFO SUI BIGLIETTI – I tifosi potranno acquistare il ticket per assistere al match, in programma oggi pomeriggio alle 17:00. Il botteghino, situato all’ingresso dello stadio, rimarrà aperto dalle ore 10:00 sino al fischio d’inizio del match. Il costo del biglietto è di 15 euro, gratis per gli U8. I supporter della Lazio e della Spal verranno divisi in due settori: l’ingresso al campo riservato ai capitolini è quello “nord” e poi avranno a disposizione la tribuna centrale. I tifosi ferraresi, invece, saranno invitati ad entrare dall’ingresso “sud” e poi avranno riservata la tribuna posizionata dietro una delle due porte.

Dallo stadio Zandegiacomo

Marco Barbaliscia