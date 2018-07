AURONZO. Domani si ritorna in campo: doppia seduta per i biancocelesti

AURONZO DOPPIA SEDUTA – Dopo la giornata di riposo concessa da mister Inzaghi, i calciatori biancocelesti torneranno ad allenarsi domani sul campo dello Zandegiacomo. Allenamento mattutino fissato, come di consueto, per le ore 10:00 mentre la seduta pomeridiana è prevista per le ore 17:30. Entrati nella seconda settimana di ritiro i biancocelesti tornano a macinare kilometri: doppia seduta in programma per i calciatori, in vista della terza amichevole, fissata per mercoledì 25 luglio, contro la Triestina.