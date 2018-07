AURONZO. Giorno 10. La seduta pomeridiana: partitella decisa da una tripletta di Immobile (FOTO)

ALLENAMENTO POMERIDIANO AURONZO GIORNO 10 – Dopo il consueto riscaldamento in palestra della mattina, con i centrocampisti e gli attaccanti che hanno svolto lavoro all’interno del Pala Tre Cime, mentre i difensori sono stati impegnati in una seduta tattica sul campo, nel pomeriggio la Lazio torna in campo alle 17:30 per l’allenamento pomeridiano.

Dallo Zandegiacomo

Marco Barbaliscia

AGGIORNAMENTO ORE 19.00 – L’allenamento è finito, anche gli ultimi giocatori guadagnano gli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 – La squadra guadagna gli spogliatoi: in campo si attardano Cataldi, Luis Alberto Neto, Leiva e Jordao che prima di chiudere l’allenamento danno il via ad una mini-sessione di tiri. In porta s’alternano Guerrieri ed Adamonis, mister Inzaghi osserva il tutto da vicino.

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 – Finisce la partitella e con essa l’allenamento: vincono i fratinati 3 a 1, trascinati da un Immobile già in ottima condizione. L’attaccante napoletano realizza una tripletta, nel mezzo il momentaneo pareggio di Alessandro Murgia.

AGGIORNAMENTO ORE 18.40 – Finisce il primo tempo di quindici minuti: al momento decide una doppietta di Immobile, con il secondo gol realizzato dopo uno scambio verticale con Luis Alberto. Nel mezzo la rete di Alessandro Murgia. Marusic, Durmisi e Berisha non hanno preso parte alla partita perché affaticati: domani mattina saranno valutate le loro condizioni.

AGGIORNAMENTO ORE 18.30 – Non prendono parte alla partitella Jordao, Sprocati, Neto, Berisha e Proto: i primi tre continuano l’allenamento nel campo adiacente il centrale.

AGGIORNAMENTO ORE 18.25 – Inizia la partitella a campo intero, le formazioni:

Fratinati: Adamonis; Bastos, Acerbi, Radu; Lombardi, Parolo, Leiva, Cataldi, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

Non fratinati: Guerrieri; Wallace, Luiz Felipe, Filippini; Basta, Murgia, Di Gennaro, Minala, Patric; Caicedo, Rossi.

I gol: Immobile (3), Murgia.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 – Dalla palestra si riaffacciano i difensori, mister Inzaghi distribuisce le pettorine. Tra poco al via la partitella finale.

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 – Si cambia esercizio: arrivano, alternativamente, cross dalla sinistra e dalla destra e i giocatori, uno per volta, devono ricevere e colpire al volo verso la porta. Da segnalare un gol in semi-rovesciata di Rossi. Ad assistere all’allenamento anche il ds Tare.

AGGIORNAMENTO ORE 18.05 – Anche Adamonis raggiunge il gruppo sul campo centrale: i fratinati e non fratinati si alternano nella fase offensiva, a difendere solo le sagome ed il portiere.

AGGIORNAMENTO ORE 17.55 – Centrocampisti ed attaccanti divisi in due gruppi, si gioca a mezzo campo un 7vs7 con fratinati e non fratinati che si alternano nelle due fasi. In porta fanno a turno Proto e Guerrieri, Adamonis s’allena a parte nel campo adiacente.

Fratinati: Leiva, Parolo, Immobile, Cataldi, Lulic, Luis Alberto, Lombardi.

Non fratinati: Basta, Di Gennaro, Patric, Berisha, Caicedo, Sprocati, Murgia.

AGGIORNAMENTO ORE 17.50 – I difensori, protagonisti dell’allenamento mattutino, vengono mandati in palestra da Inzaghi. Con loro anche Minala, Neto e Sprocati. In campo rimangono i centrocampisti e gli attaccanti, l’allenamento pomeridiano sarà dedicato ai movimenti offensivi.

AGGIORNAMENTO ORE 17.45 – Oltre Strakosha, assenti anche Durmisi e Marusic: il neo acquisto biancoceleste si era toccato l’adduttore sinistro durante l’ultima amichevole contro la Top11 cadorina.

AGGIORNAMENTO ORE 17.40 – Inzaghi compone quattro gruppi, due fratinati e due no. Inizia un torello per esercitare il possesso palla.

I gruppo fratinati: Minala, Patric, Jordao, Luis Alberto, Rossi.

I gruppo non fratinati: Neto, Wallace, Cataldi, Sprocati, Radu.

Jolly: Luiz Felipe, Immobile.

II gruppo fratinati: Berisha, Bastos, Leiva, Filippini, Lombardi.

II gruppo non fratinati: Parolo, Di Gennaro, Basta, Lulic, Murgia.

Jolly: Acerbi, Caicedo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 – Allo scoccare delle 17:30, Simone Inzaghi richiama il gruppo a centrocampo: i giocatori ascoltano le indicazioni del mister, a breve il via della seduta.

AGGIORNAMENTO ORE 17.20 – Mentre Inzaghi (applauditissimo) ed i suoi collaboratori preparano il campo per l’allenamento, i portieri proseguono il riscaldamento. Presenti Proto, Adamonis e Guerrieri, manca all’appello Strakosha che, come confermato dal dott. Rodia questa mattina, soffre ancora di un fastidio alla schiena.

AGGIORNAMENTO ORE 17.10 – A bordo campo anche Radu e Di Gennaro, Proto ed Adamonis iniziano il riscaldamento nella loro area.

AGGIORNAMENTO ORE 17.00 – A poco più di mezz’ora dall’inizio della seduta, iniziano ad affacciarsi sul terreno dello Zandegiacomo i primi giocatori: Marco Parolo e Francesco Acerbi già pronti a bordo campo. Come sempre presente, ad assistere all’allenamento, la moglie di Immobile Jessica con le due bambine.

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 – Oggi pomeriggio non si svolgerà alcuna attività all’interno del Lazio Style Village. Appuntamento rimandato a domani.