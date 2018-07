AURONZO. GIORNO 10: termina la seduta mattutina, sessione di tiri per Lombardi, Rossi e Sprocati (FOTO)

AURONZO DOPPIA SEDUTA – Dopo la giornata di riposo concessa ieri da mister Inzaghi, i calciatori biancocelesti tornano oggi ad allenarsi allo Zandegiacomo. Alle 10.00 è iniziata la seduta mattutina: la giornata di oggi prevede anche un allenamento nel pomeriggio, alle ore 17:30. Segui su Lazionews.eu la diretta di entrambe le sessioni.

AGGIORNAMENTO ORE 11.40 – Gli ultimi giocatori abbandonano il terreno dello Zandegiacomo mentre Immobile si attarda a parlare con Inzaghi ed il suo staff. Prima di lasciare il campo, Ciro è protagonista di uno scatto da fascia a fascia: compagno di corsa il team manager Manzini, osannato dal pubblico presente sugli spalti.

AGGIORNAMENTO ORE 11.30 – Mister Farris tiene a colloquio Luiz Felipe e Wallace per qualche minuto poi la seduta di allenamento termina. In campo solo Rossi, Lombardi e Jordao che dal limite dell’area effettuano una breve sessione di tiro. In porta Guerrieri.

AGGIORNAMENTO ORE 11.25 – A bordocampo si affacciano Parolo ed Immobile: appalusi e cori per il bomber napoletano.

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 – Acerbi è già un leader: dal centro della difesa comanda il suo terzetto, guidando i movimenti. Fisico e carattere, il nuovo acquisto biancoceleste dimostra già molto carisma.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 – Lombardi, Rossi e Sprocati conducono la manovra d’attacco, coadiuvati da Minala e Neto. I terzetti difensivi continuano ad alternarsi sotto lo sguardo attento di Inzaghi e Farris. Guerrieri e Proto, a turno, in porta.

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 – Cambio portieri: Guerrieri torna ad allenarsi con Grigioni, Proto difende la porta negli esercizi della difesa.

AGGIORNAMENTO ORE 10.45 – Luiz Felipe, Wallace e Filippini a bordo campo parlano con Inzaghi, l’altro terzetto in campo. Il preparatore dei portieri ha allontanato Adamonis, con Grigioni rimane solo Proto ad allenarsi. Ad assistere all’allenamento c’è anche il ds Tare, sopraggiunto ieri pomeriggio nel ritiro di Auronzo.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 – Nella mattina di oggi sul campo dello Zandegiacomo si allena la difesa: Inzaghi ha formato due terzetti, il primo composto da Radu, Acerbi e Bastos, l’altro da Wallace, Luiz Felipe ed il giovane Filippini. Minala, Rossi, Sprocati e Jordao attaccano a metà campo, i terzetti, alternati, provano i movimenti di difesa. In porta Guerrieri, il resto della squadra in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 10.35 – I difensori della Lazio, insieme a Neto, Sprocati, Lombardi, Minala, Rossi e Jordao sono al centro del campo attorno al mister: Inzaghi parla ai suoi giocatori prima dell’inizio della seduta.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 – Simone Inzaghi fa il suo ingresso in campo accolto dai cori e dagli applausi dei tifosi sopraggiunti a seguire l’allenamento. Arriva la squadra, tra poco il via dell’allenamento. In campo anche Peruzzi.

AGGIORNAMENTO ORE 10.15 – Dopo essersi esercitati sulle prese alte, i portieri vengono sollecitati sui passaggi rasoterra: nonostante il bel sole che splende sotto le Tre Cime di Lavaredo, la squadra prosegue gli esercizi in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 10.00 – Sul terreno dello Zandegiacomo continua l’allenamento dei portieri: Proto, Adamonis e Guerrieri provano le uscite basse con i preparatori che li sollecitano con palloni provenienti, in alternanza, dalla trequarti e dalla fascia. Il resto della squadra, al momento, è ancora in palestra.

AGGIORNAMENTO ORE 9.35 – Guerrieri e Adamonis già in campo. I due iniziano a scaldarsi insieme. Qualche minuto dopo si aggiunge anche Proto.

AGGIORNAMENTO ORE 9.30 – Inizia ad arrivare anche il resto della squadra. Mano a mano che sopraggiungono, i giocatori si recano in palestra, per un piccolo riscaldamento prima dell’inizio vero e proprio dell’allenamento. Acerbi, bloccato dai tifosi mentre si recava in palestra, si è fermato a fare qualche autografo.

AGGIORNAMENTO ORE 9.00 – Anche Strakosha è arrivato al campo ma l’albanese, anche oggi, prosegue la riabilitazione in palestra. Niente campo per il numero 1 biancoceleste.

AGGIORNAMENTO ORE 8.30 – Con un’ora e mezza di anticipo, Marco Parolo si è recato al campo. Il centrocampista è come di consueto il primo ad arrivare allo Zandegiacomo. Parolo è stato fermato anche da un carabiniere, che gli ha chiesto una foto.