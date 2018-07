AURONZO, GIORNO 12. Domani in campo alle 10, pomeriggio libero. Alle 21 la presentazione della squadra

AURONZO 2018 RITIRO LAZIO GIORNO 12 – Dopo la convincente vittoria in amichevole contro la Triestina per 3 a 0, la Lazio tornerà ad allenarsi domani mattina. Mister Inzaghi ha programmato la seduta per le ore 10, poi lascerà alla squadra un pomeriggio di riposo. In serata, alle ore 21:00, è prevista la presentazione ufficiale al ‘Palaroller’ di Auronzo: durante l’evento il presidente Lotito terrà un discorso dal palco.

Da Auronzo

Marco Barbaliscia