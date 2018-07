AURONZO, GIORNO 14. Inzaghi prova l’undici anti-Spal, Immobile c’è. Strakosha ancora in palestra (VIDEO)

AURONZO GIORNO 14 RITIRO – È terminato anche l’ultimo allenamento stagionale ad Auronzo di Cadore, al quale hanno presenziato anche il ds Tare ed il club manager Peruzzi. In vista dell’amichevole di questo pomeriggio contro la Spal – al termine della quale i biancocelesti faranno rientro nella Capitale – mister Inzaghi ha provato l’undici da schierare in campo: i giocatori, divisi in due gruppi, si sono alternati nelle azioni improvvisando schemi d’attacco diversi. Presente anche Ciro Immobile che, dopo la botta rimediata nell’allenamento di ieri a seguito di un contrasto con Bastos, è tornato regolarmente agli ordini di mister Inzaghi. Sprocati, Bruno Jordao, Neto e Lombardi hanno proseguito la fase atletica nel campo adiacente il centrale, Proto, Guerrieri ed Adamonis si sono esercitati come sempre al cospetto Grigioni e Zappalà: Strakosha, Anche in questo ultimo giorno di ritiro veneto, è rimasto in palestra. Appuntamento nel pomeriggio alle 17.