AURONZO SESTO ALLENAMENTO – Sesto giorno d’allenamento per i biancocelesti sotto le Tre Cime di Lavaredo. I ragazzi di Inzaghi torneranno in campo, allo stadio Zandegiacomo, questa mattina, per la prima ed unica seduta d’allenamento della giornata. Nel pomeriggio nessun allenamento: mister Inzaghi, dopo 5 giorni di intenso lavoro, ha infatti concesso ai suoi calciatori le prime ore libere nel ritiro di Auronzo di Cadore.

Dallo stadio Zandegiacomo

Michela Santoboni

LA CRONACA DELL’ALLENAMENTO

ORE 12.00 – Concluso l’allenamento mattutino i biancocelesti si dirigono verso l’Hotel. Per loro, pomeriggio libero: prossimo allenamento fissato per domani mattina.

ORE 11.40 – Terminata la corsa: alcuni calciatori si dirigono verso il fiume, altri fanno ritorno sul prato dello Zandegiacomo.

ORE 11.30 – Immobile e Lulic proseguono l’allenamento in bicicletta. Il centravanti, assediato dai tifosi, firma autografi e scatta foto. Stesso destino tocca a Cataldi, fermato dai tanti tifosi presenti.

ORE 10.45 – Al via la corsa mattutina. Davanti a tutti il mister Inzaghi e il suo staff che guidano i calciatori biancocelesti, divisi in tre gruppi diversi.

ORE 10.32 – Terminato il lavoro sul campo i calciatori si preparano per la consueta corsa lungo le sponde lago. Biancocelesti che si dirigono a piedi sul punto di partenza, ad eccezione di Patric, che si fa accompagnare in bicicletta da un tifoso laziale.

ORE 10.07 – I portieri prendono possesso della porta adiacente al Lazio Village. Strakosha è ancora assente. Mattina importante per Flavio e Francesco, i tifosi della Lazio che sono entrati in campo per una foto con la squadra.

ORE 10.05 – C’è anche Alessandro Rossi, tornato ieri sera ad Auronzo.

ORE 10.00 – Squadra nel campo adiacente a quello centrale.

ORE 8.55 – Presenti anche i bambini del Lazio Summer Camp 2018, arrivati in pulmino.

ORE 8.30 – La mattinata inizia per Peruzzi con una corsa in bici, arriva separato dai compagni Parolo.