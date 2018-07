AURONZO | GIORNO 7. La seduta mattutina: allenamento dedicato ai movimenti della difesa (FOTO)

AURONZO SETTIMO ALLENAMENTO – Dopo il pomeriggio di relax concesso da Simone Inzaghi nel pomeriggio di ieri, per la Lazio è tempo di tornare in campo ad Auronzo di Cadore. Stamane, come di consueto, andrà in scena la seduta mattutina che avrà inizio alle ore 10.00 circa, prima dell’appuntamento pomeridiano delle 17. Lazionews.eu segue LIVE la cronaca dell’allenamento.

Dallo stadio Zandegiacomo

Marco Barbaliscia

LA CRONACA DELL’ALLENAMENTO a partire dalle 10

ORE 11.20 – I giocatori lasciano il campo accompagnati dagli applausi dei tifosi accorsi allo Zandegiacomo. Sul rettangolo verde Inzaghi resta qualche minuto a colloquio con i suoi collaboratori.

ORE 11.10 – Si cambia esercizio: sempre un 3vs3 ma mentre prima si giocava a metà campo, ora l’azione parte dalla trequarti. Lombardi dà inizio alla manovra, Neto, Sprocati e Rossi attaccano. Non cambiano i terzetti difensivi, che continuano ad alternarsi.

ORE 10.55 – Continuano ad alternarsi in campo i due terzetti: mister Inzaghi, a bordo campo, a colloquio con Acerbi.

ORE 10.50 – Cambia il terzetto di difesa: fuori Bastos, Acerbi e Radu e dentro Wallace, Luiz Felipe ed il giovane Filippini.

ORE 10.45 – Mister Inzaghi sembra intenzionato a proseguire il programma dei giorni scorsi: si allena la difesa. I fratinati Bastos, Acerbi e Radu provano i movimenti sollecitati da Lombardi, Rossi, Neto e Sprocati.

ORE 10.40 – Mister Inzaghi raduna al centro del campo la squadra ed insieme ai suoi collaboratori parla ai ragazzi. L’allenamento sta per cominciare.

ORE 10.30 – La squadra esce dalla palestra e si appresta a scendere sul campo dello Zandegiacomo: anche i portieri raggiungono i compagni sul centrale. L’allenamento sta per cominciare.

ORE 10.20 – Tanti tifosi colorano gli spalti dello Zandegiacomo in attesa che i ragazzi di Inzaghi scendano in campo. Per il momento la squadra prosegue gli esercizi in palestra.

ORE 10.10 – Da qualche minuto sono scesi sul campo adiacente al centrale i portieri: ancora assente Strakosha che risente di un dolore alla schiena. Tra i pali Proto, Adamonis e Guerrieri si esercitano sulle uscite basse.

ORE 9.55 – La squadra è in palestra, dove è stata raggiunta da Inzaghi. Intanto ad Auronzo di Cadore è uscito il sole: la squadra potrebbe a questo punto allenarsi all’aperto sul manto erboso dello Zandegiacomo.

ORE 9.51 – Un acclamatissimo Ciro passa davanti ai tifosi, che lo chiamano per fare foto ed autografi. Ironico Immobile: “Ragazzi, devo allenarmi o fare le foto?” ha scherzato il bomber della Lazio;

ORE 9.51 – Mentre alcuni giocatori si recano in palestra, mister Inzaghi – sempre disponibile e gentile – si ferma a firmare gli autografi ai tifosi;

ORE 9.35 – Wallace, Acerbi e Bastos iniziano a lavorare in palestra;

ORE 9.10 – Iniziano ad arrivare i primi tifosi nella zona autografi. Intanto il cielo sembra aprirsi: ad Auronzo ha smesso di piovere;

ORE 8.30 – Il primo ad arrivare è Marco Parolo in pullman. Anche oggi il tempo non promette bene: continua a piovere su Auronzo di Cadore;