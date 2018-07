AURONZO | GIORNO 7. La seduta pomeridiana: si allena la fase offensiva, gran gol di Rossi in partitella (FOTO E VIDEO)

AURONZO SETTIMO ALLENAMENTO – Dopo l’odierna seduta mattutina dedicata alla difesa a tre, per la Lazio è tempo di tornare in campo ad Auronzo di Cadore per il classico appuntamento delle 17. Lazionews.eu segue LIVE la cronaca dell’allenamento.

Dallo stadio Zandegiacomo

Marco Barbaliscia

LA CRONACA DELL’ALLENAMENTO (a partire dalle 17)

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 – Finisce la partitella, e con essa l’allenamento: vincono i fratinati 3 a 1. Da segnalare un bel gol di Rossi che in girata, di tacco, insacca alle spalle del portiere.

AGGIORNAMENTO ORE 18:05 – Fine primo tempo della partitella: Sprocati, con un gol, decide al momento il risultato. Si riprende con alcune sostituzioni: dentro Minala, Lombardi per Marusic e Cataldi, per i fratinati in campo Neto, Rossi e Jordao per Caicedo, Sprocati e Murgia.

I gol: Rossi, Lombardi, Wallace (ag).

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 – Dalla palestra si riaffacciano i difensori: tutti in campo per disputare la partitella di fine seduta. Si gioca in una sola metà, la difesa a due tocchi. Centrocampisti ed attaccanti ad un tocco.

Fratinati: Adamonis, Patric, Luiz Felipe, Filippini, Basta, Murgia, Berisha, Lulic, Leiva, Caicedo, Sprocati.

Non fratinati: Proto, Wallace, Acerbi, Bastos, Marusic, Parolo, Cataldi, Durmisi, Di Gennaro, Luis Alberto, Immobile.

I gol: Sprocati.

AGGIORNAMENTO ORE 17:40 – Dopo l’allenamento a metà campo, si passa alla sessione di tiri: dal limite dell’area, uno dopo l’altro, i giocatori impegnano Proto ed Adamonis. Il gol di serata se lo aggiudica, neanche a scriverlo, Ciro Immobile con un tacco volante a mezza altezza.

AGGIORNAMENTO ORE 17:30 – La pioggia cade copiosa sullo Zandegiacomo ma, nonostante ciò, le tribune del campo sono piene di tifosi che assistono alla seduta. In campo da segnalare le giocate di prima tra Immobile e Luis Alberto e la solita freddezza sotto porta di Marco Parolo.

AGGIORNAMENTO ORE 17:20 – La seconda parte dell’allenamento è dedicata alla fase offensiva: i centrocampisti e gli attaccanti sono stati divisi in due gruppi da Inzaghi. Si gioca a metà campo, i due gruppi si alternano all’attacco, a difendere solo sagome e i portieri.

Fratinati: Leiva, Berisha, Lulic, Basta, Murgia, Neto, Caicedo.

No fratinati: Durmisi, Cataldi, Patric, Parolo, Marusic, Immobile, Luis Alberto.

AGGIORNAMENTO ORE 17:15 – Terminano gli esercizi di possesso: da segnalare la grande determinazione di Acerbi, sempre concentrato in ogni fase dell’allenamento. I difensori escono dal campo e si spostano in palestra, tutti gli altri proseguono la seduta sotto la pioggia di Auronzo.

AGGIORNAMENTO ORE 17:05 – La squadra viene divisa in due gruppi per fare esercizi di possesso palla.

I gruppo fratinati: Di Gennaro, Patric, Lulic, Jordao, Caicedo, Bastos.

I gruppo non fratinati: Wallace, Minala, Lombardi, Rossi, Luis alberto, Durmisi.

Jolly: Luiz Felipe.

II gruppo fratinati: Marusic, Berisha, Leiva, Filippini, Murgia, Immobile.

II gruppo non fratinati: Parolo, Sprocati, Neto, Radu, Basta, Cataldi.

Jolly: Acerbi.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00 – Allo scoccare delle ore 17:00 mister Inzaghi convoca al centro del campo la squadra. L’allenatore parla ai suoi ragazzi, poi il via alla seduta. I portieri, intanto, continuano a disimpegnarsi agli ordini di Grigioni.

AGGIORNAMENTO ORE 16:50 – Iniziano a scendere sul rettangolo verde i giocatori: mister Farris coordina un torello al centro del campo. Presenti, tra gli altri, Acerbi, Wallace e Leiva. Gli altri componenti della rosa si scaldano e si dedicano ad esercizi di stretching.

AGGIORNAMENTO ORE 16:40 – Mister Inzaghi fa il suo ingresso in campo, accompagnato dai suoi collaboratori; aumenta l’intensità della pioggia.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 – Scendono sul campo centrale i portieri: ancora una volta da segnalare l’assenza di Thomas Strakosha, alle prese con un problema alla schiena. Tra i pali Proto, Adamonis e Guerrieri si disimpegnano agli ordini dei due preparatori.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00 – Ciro Immobile e Marco Parolo si fermano al ‘Lazio Village’ prima dell’allenamento pomeridiano: ad attenderli circa 200 tifosi, desiderosi di strappare autografi e foto. Poi i due calciatori sono protagonisti di un evento con i bambini.