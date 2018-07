AURONZO. GIORNO 8: La squadra lavora sul possesso palla. Strakosha torna in palestra (VIDEO)

AURONZO GIORNO OTTO – Ottavo giorno di ritiro per la Lazio ad Auronzo di Cadore. In vista dell’amichevole di questo pomeriggio contro la Top 11 Radio 103 fissata per le 17, il gruppo ha lavorato sul possesso palla, dando vita anche ad una partitella durante la quale c’è stato un simpatico siparietto tra Ciro Immobile e mister Inzaghi. Attimi di tensione per Leiva che dopo un contrasto con Murgia è caduto a terra: nulla di grave, il brasiliano si è rialzato quasi immediatamente. È tornato a lavoro Strakosha, che oggi si è esercitato in palestra, e Patric invece ha svolto un lavoro differenziato in sella alla bicicletta intorno al lago adiacente il campo.