LIVE AURONZO. Giorno 9: la Lazio non si allena. Al fun bob arriva Leiva, in paese anche Tare (FOTO)

AURONZO LAZIO GIORNO 9 – Giornata libera per i biancocelesti di Simone Inzaghi dopo l’amichevole di ieri pomeriggio. Meritato riposo per la Lazio: molti giocatori sono stati raggiunti dalle famiglie, altri hanno affittato un elicottero per andare a visitare Venezia. Joseph Minala invece, ha preferito allenarsi anche oggi.

Da Auronzo di Cadore

Marco Barbaliscia

AGGIORNAMENTO ORE 16.40 – Sono arrivati ad Auronzo il ds biancoceleste Igli Tare accompagnato da Stefano De Martino. Hanno utilizzato un’uscita sul retro dell’hotel della Lazio. Con il direttore sportivo c’è anche Immobile, rientrato dal pomeriggio con la moglie Jessica e le figlie.

AGGIORNAMENTO ORE 14.30 – Intanto Immobile continua a godersi la giornata insieme a moglie e figlie: divertente il video postato da Jessica in cui il bomber si diletta su una speciale…altalena. Bastos pubblica una foto di gioco con la nuova maglia e la didascalia: “Jogotreino”. Al fun bob arriva Leiva, che si ferma a fare foto e autografi con i tifosi presenti.

#jogotreino⚽️ Un post condiviso da Bastos Quissanga (@bastosquissanga) in data: Lug 23, 2018 at 5:47 PDT

AGGIORNAMENTO ORE 12.30 – Escono dall’hotel Cataldi e Filippini e camminano insieme per le vie di Auronzo. Poi, dopo aver fatto delle commissioni, i due con Murgia, Guerrieri e Lombardi sono saliti su un pulmino e si sono allontanati dal paese.

ORE 10.00 – Allenamento in palestra per Minala. Fermato da una fan francese che gli ha chiesto se resterà alla Lazio, l’ex Salernitana ha risposto: “Ora vediamo, io lo spero!“. D’altronde, il centrocampista è pronto per la Serie A: “Inzaghi mi conosce, posso essere il vice-Leiva“, ha detto.