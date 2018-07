AURONZO. La Lazio lascia il ritiro dopo l’amichevole con la Spal (VIDEO)

LAZIO FINE RITIRO – Si è concluso anche l’undicesimo ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore con la vittoria per 3-0 contro la Spal e, dopo due settimane di allenamenti e amichevoli, la squadra biancoceleste si appresta a lasciare le Tre Cime di Lavaredo per tornare nella Capitale. Ad attendere gli uomini di Inzaghi c’è un pullman situato davanti al Comune della località veneta, a 50 metri dall’albergo che ha ospitato i biancocelesti, pronto a portarli in aeroporto. Il primo giocatore ad uscire dall’hotel è stato il serbo Dusan Basta, seguito da Felipe Caicedo.