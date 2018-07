AURONZO. Lazio-Triestina, si scende il campo il 25 luglio alle 17.00

AURONZO LAZIO TRIESTINA – Tra due giorni la Lazio scenderà in campo di nuovo contro la Triestina. Il 25 luglio alle ore 17.00 presso lo stadio Zandegiacomo di Auronzo di Cadore le due compagini si daranno battaglia nella penultima amichevole del ritiro biancoceleste, prima di Spai-Lazio e della partenza della squadra di Inzaghi per Stoccolma. Il prezzo per assistere al match è di 12.00 euro per adulti e bambini over 8.

Dallo stadio Zandegiacomo

Marco Barbaliscia