AURONZO. Palaroller, alle 21 la presentazione della squadra e della terza maglia

AURONZO 2018 PRESENTAZIONE SQUADRA MAGLIE – Dopo l’amichevole vinta 3-0 contro la Triestina, la Lazio scende in campo stamane per l’odierno allenamento prima del meritato riposo di questo pomeriggio. Alle 21, invece, la squadra di riunirà al ‘Palaroller’ di Auronzo per il consueto evento durante il quale verrà presentata la terza maglia biancoceleste. Sul palco è atteso anche il presidente Lotito che terrà un discorso ai presenti. Lazionews.eu segue LIVE l’evento da Auronzo di Cadore.

Da Auronzo

Marco Barbaliscia