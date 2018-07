AURONZO. Palaroller, Inzaghi: “Non facciamo promesse, ce la metteremo tutta”. Svelata la terza maglia (FOTO)

AURONZO 2018 PRESENTAZIONE SQUADRA MAGLIE – Dopo l’amichevole vinta 3-0 contro la Triestina, la Lazio scende in campo stamane per l’odierno allenamento prima del meritato riposo di questo pomeriggio. Alle 21, invece, la squadra di riunirà al ‘Palaroller’ di Auronzo per il consueto evento durante il quale verrà presentata la terza maglia biancoceleste. Sul palco è atteso anche il presidente Lotito che terrà un discorso ai presenti. Lazionews.eu segue LIVE l’evento da Auronzo di Cadore.

Da Auronzo

Marco Barbaliscia

AGGIORNAMENTO ORE 22.10 – La serata volge al termine, dopo i ringraziamenti di rito e la foto di gruppo.

AGGIORNAMENTO ORE 22.00 – Scambio di omaggi tra la società capitolina e l’amministrazione comunale di Auronzo di Cadore: consegna della targa della città a Maurizio Manzini, che ricambia. Improbabile la presenza di Lotito: il patron biancoceleste, alle 19.00 a Milano per i sorteggi del prossimo campionato, non ha fatto in tempo a presenziare all’evento.

AGGIORNAMENTO ORE 21.58 – Segue la presentazione della terza maglia, anticipata già nel pomeriggio sui social. Radu: “È sempre bello venire qui ad Auronzo: speriamo di vederci ancora a lungo.”

AGGIORNAMENTO ORE 21.55 – Parola a Maurizio Manzini: “Mi sono ripromesso di rivolgervi pochissime parole, ma sentite. Solo sentite possono essere le parole di un tifoso, di un ammiratore, di un adoratore di questi colori di questa grande squadra, unica. La squadra del cuore che batte, pulsa, ed ad ogni battito senti che il sangue diventa biancoceleste. Tutto ciò comunque non avviene per caso. Questo è un evento, questa è una squadra che rappresenta dei sentimenti. Tutti, in questo grande club, svolgono importanti funzioni a vario titolo. Noi, e penso di poter parlare a nome di questi grandi atleti, ci impegneremo e ci batteremo per offrirvi quei risultati e quei successi che sono il nostro fine ultimo.”

AGGIORNAMENTO ORE 21.46 – Il vicesindaco di Auronzo di Cadore annuncia che la Lazio svolgerà il ritiro estivo nella cittadina veneta anche per i prossimi due anni;

AGGIORNAMENTO ORE 21.40 – Prende parola il mister biancoceleste: “Colgo l’occasione per ringraziare la località che da undici anni accoglie la squadra: Auronzo di Cadore. Ringrazio il mio staff ed i miei calciatori. Per noi questo è un momento molto importante, dobbiamo lavorare tanto. Stiamo svolgendo dei carichi di lavoro importante che ci torneranno utili durante l’anno. Non facciamo promesse, il nostro obiettivo è di poter fare una grande cavalcata cominciata lo scorso anno con la Supercoppa che, non bisogna dimenticare, questi ragazzi l’hanno vinta. Ce la metteremo tutta, sappiamo che incontreremo squadre importanti. Abbiamo acquistato ottimi giocatori, saremo pronti. Forza Lazio!”

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 – Come si consueto, si passa a presentare lo staff della Lazio: dal falconieri allo lo chef, senza dimenticare i magazzinieri e l’autista del pullman, fino allo staff medico e tecnico. Sale sul palco per ultimo Simone Inzaghi: ovazione per il mister.

AGGIORNAMENTO ORE 21.27 – Si passa all’attacco: salgono sul palco, Felipe Caicedo, Cristiano Lombardi, Mattia Sprocati, Pedro Neto, un acclamato Alessandro Rossi, Luis Alberto. Chiude la “sfilata” Ciro Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 21.23 – Inizia con Valon Berisha la carrellata di centrocampisti. lo seguono, in ordine, Danilo Cataldi, Bruno Jordao, Davide di Gennaro, Joseph Minala, Alessandro Murgia, Lucas Leiva e Marco Parolo;

AGGIORNAMENTO ORE 21.16 – Si passa ai difensori: grandissimo applauso per l’entrata di Francesco Acerbi alla sua prima volta ad Auronzo. Sfilano poi Dusan Basta, Bastos, Durmisi, Filippini, Luiz Felipe ed il veterano Stefan Radu. Seguono Marusic, Patric, Wallace e capitan Lulic. Chiude Lukaku;

AGGIORNAMENTO ORE 21.15 – Si inizia, come sempre, dai portieri: il primo a salire sul palco è Thomas Strakosha, seguito dal neo arrivato Silvio Proto, dal giovane Guido Guerrieri e da Marius Adamonis;

AGGIORNAMENTO ORE 21.12 – Fa il suo ingresso Olympia, accolta da un grande applauso da parte dei presenti;

AGGIORNAMENTO ORE 21.05 – Inizia ufficialmente la serata: prende parola la presentatrice dell’evento, che presenta il programma previsto. Subito una piccola esibizione del gruppo danza di Auronzo;

AGGIORNAMENTO ORE 20.50 – Fa il suo ingresso il corpo musicale di Auronzo di Cadore, che intonerà tre canzoni di apertura, poi al via l’evento vero e proprio. intanto, ecco arrivare anche Jessica (la moglie di Ciro Immobile) accompagnata dalle figlie Giorgia e Michela;

AGGIORNAMENTO ORE 20.39 – Iniziano a sedersi i primi tifosi presenti al Palaroller, al cui interno sono stati esposti bellissimi striscioni che ritraggono Lucio Battisti, Giorgio Chinaglia ed una frase decisa: “Uniti più che mai!”.