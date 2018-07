AURONZO. Radu: “Stiamo lavorando intensamente, bello avere tanti tifosi qui. Acerbi giusto sostituto di de Vrij”

RADU AURONZO 2018 – Procede il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. Al termine della sessione pomeridiana Radu è intervenuto ai microfoni del canale telematico biancoceleste per commentare l’andamento della preparazione della squadra.

RITIRO – “Sono cinque giorni che stiamo lavorando intensamente, è normale essere un po’ stanchi ora a fine settimana. Non sono un ‘vecchietto’, mi sento bene fisicamente. Mi sono allenato molto bene questi giorni ed anche in vacanze. Murgia è un calciatore che sta crescendo al mio fianco, ogni tanto gli dico che è una mia creazione, ma è un ottimo ragazzo. Il gruppo è molto simile a quello dello scorso anno; sono stati inseriti alcuni elementi, ai quali noi vogliamo far capire che l’ambiente laziale chiede tanto alla squadra”.

TIFOSI – “Avere tante persone al seguito è frutto dei risultati dello scorso anno. C’è grande entusiasmo, nei mesi precedenti abbiamo fatto vedere ottime cose. Abbiamo tanto bisogno del loro sostegno e speriamo che i nostri tifosi qui siano sempre di più”.

LAZIO INTER – “Lazio-Inter dello scorso anno è stata la partita più difficile da digerire perché ha chiudo senza il risultato che volevamo un campionato ricco di sacrifici. Sinceramente, è stata una grande delusione. Penso ancora a quella sfida e quando ci saranno i sorteggi della fase a gironi sarà ancora più dura”.

CONDIZIONE – “Lavoro tanto, non avere infortuni migliora il rendimento dei giocatori e questo è merito del mister e dei preparatori fisici che ci hanno rendere al meglio: a me hanno dato grande fiducia”.

ACERBI – “Dal mio punto di vista, per la Società non era facile sostituire de Vrij ma Acerbi era il giocatore giusto da inserire nel nostro reparto”.

DIFESA – “I gol subiti? Dobbiamo guardare anche ai tantissimi gol realizzati dalla squadra, non solo quelli al passivo perché la manovra inizia dal basso; a volte eravamo in difficoltà perché la squadra portava tanti elementi oltre la metà campo avversaria. incassare un gol non è solo colpa della difesa”.

BERISHA – “Berisha è un ottimo giocatore, dentro di se ha lo spirito laziale di lottare su ogni pallone”