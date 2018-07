AURONZO. Sessione autografi: Immobile è acclamatissimo, cori e baci per lui

RITIRO AURONZO SESSIONE AUTOGRAFI – Dopo l’allenamento pomeridiano i biancocelesti, come di consueto, si sono intrattenuti con i tifosi accorsi da tutta Italia per fare foto e firmare autografi. Tanto l’entusiasmo dei supporter della Lazio in questi primi giorni di ritiro, ampiamente ripagato dai calciatori che si sono sempre fermati a per un selfie o un autografo, dedicando tempo soprattutto ai bambini. Dopo la sessione di oggi il più acclamato è stato Ciro Immobile, al quale i 100 tifosi presenti hanno dedicato ben 15 minuti di cori. I supporter biancocelesti non hanno smesso di cantare neppure quando l’attaccante si è avvicinato a loro per firmare gli autografi, e hanno chiesto insistentemente di rimanere tutto il tempo necessario per accontentare ogni singolo tifoso. Il bomber laziale ha soddisfatto le richieste dei tifosi, ma anche delle tifose… Infatti un’aquilotta ha chiesto a Ciro di potergli dare un bacio sulla guancia, e il giocatore ha accontentato la sua fan, concedendole la gioia di baciare il suo idolo. Oltre ad Immobile, anche Parolo ha concesso autografi e selfie ai tifosi. I due sono poi andati via insieme: Ciro è stato ringraziato dai piccoli tifosi, che gli hanno urlato: “Sei grande”! Lui dal pullman ha sorriso e salutato. Anche Lombardi si è intrattenuto con i laziali accorsi ad Auronzo, firmando autografi.