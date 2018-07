AURONZO. Simpatica scommessa tra Leiva e un tifoso: in palio la maglia del brasiliano (FOTO)

AURONZO DI CADORE LAZIO – Quella del ritiro estivo per i calciatori è l’occasione per allenarsi quotidianamente, per i tifosi è invece quella di conoscere da vicino i loro beniamini. Lo sa bene un tifoso che, grazie ad una scommessa vinta con Leiva, ha ottenuto in cambio la maglia dell’ex Liverpool. Il fan ha infatti chiesto al brasiliano la sua casacca biancoceleste, ma lo spiritoso Lucas gliel’ha promessa in cambio di un bagno totale nelle gelide acque del fiume. Detto, fatto: il tifoso non se lo è fatto ripetere due volte, ed ora a casa ad attenderlo ci sarà la maglia di Leiva speditagli direttamente dalla società. Che dire: ne è valsa la pena!