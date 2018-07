AURONZO. Squadra a cena per festeggiare il compleanno di Tare e la nuova stagione (FOTO e VIDEO)

CENA LAZIO AURONZO – Dopo l’amichevole giocata alle 17:00 con la Triestina, e vinta dai biancocelesti 3-0, la Lazio cenerà insieme in un ristorante di Auronzo di Cadore, “Antiqva”. Il proprietario Stefano e la moglie Cristina hanno ospitato la squadra anche lo scorso anno. Tutta la rosa e lo staff, compreso il presidente Lotito, saranno da “Antiqva” per mangiare e brindare insieme. Le occasioni per festeggiare non mancano: il compleanno di Tare, che oggi spegne 45 candeline, la vittoria in amichevole e la nuova stagione alle porte.

AGGIORNAMENTO 21:30 – I giocatori sono iniziati ad andare via dal ristorante. Con loro il presidente Lotito e Tare, gli ultimi a lasciare il locale. I nuovi arrivati, nel corso della cena, sono stati sottoposti al rito di iniziazione: hanno dovuto cantare una canzone davanti agli altri.







AGGIORNAMENTO ORE 21.00 – La squadra cena in allegria.

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 – La squadra arriva al ristorante: ecco il presidente Lotito e il ds Tare entrare insieme al locale.