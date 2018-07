AURONZO. Tifoso chiede la maglia a Luis Alberto: ecco il gesto dello spagnolo

AURONZO DI CADORE TIFOSO MAGLIA LUIS ALBERTO – Sono tantissimi i tifosi biancocelesti che hanno scelto di trascorrere le vacanze estive, o solo qualche giorno, ad Auronzo di Cadore. La splendida cittadina veneta, ormai da undici anni, è la meta scelta pe il ritiro estivo della Lazio: una occasione questa per conoscere da vicino i calciatori della propria squadra del cuore strappandogli, perché no, qualche autografo e non solo. Un tifoso, infatti, ha chiesto con tanto di cartello la maglia a Luis Alberto che, disponibile come sempre, si è adoperato affinché si potesse trovarne una da regalare al suo fan. Che cuore grande i nostri biancocelesti!