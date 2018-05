Ausilio risponde alle accuse di Tare: “De Vrij? Non siamo stati scorretti, abbiamo avvisato la Lazio a marzo”

LAZIO INTER DE VRIJ – Il destino ha voluto che Lazio ed Inter si giocassero l’accesso in Champions League all’ultima giornata di campionato. In vista del match di domenica, oltre agli infortunati si è aggiunto per Inzaghi un ulteriore problema: il dilemma De Vrij. Poche ore prima del match contro il Crotone era trapelata la notizia del deposito del contratto dell’olandese da parte dei nerazzurri, notizia che non aveva fatto per nulla piacere alla società laziale e al direttore sportivo Tare che, prima della partita contro i calabresi, aveva accusato l’Inter di poca correttezza. Oggi è arrivata anche la risposta del direttore sportivo della società nerazzurra Ausilio: “Le accuse di Tare per De Vrij? Lui ha detto quello che pensa, se le sue parole erano rivolte all’Inter posso dire che noi non abbiamo sbagliato nulla. Alla Lazio abbiamo mandato una comunicazione ufficiale a marzo. Non mi sembra che le sue prestazioni siano diminuite, anzi, ho visto che ultimamente fa anche il portiere. Se giocherà o no contro i noi? E’ una cosa che non mi interessa e non ci penso”.