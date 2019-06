Bacci: “Inzaghi? Un bene il fatto che resti. Leiva è superiore agli altri”

BACCI LAZIO INZAGHI – Ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste, è intervenuto l’ex biancoceleste Bacci, che ha parlato di Inzaghi e non solo. “Fa piacere che Inzaghi sia rimasto, è giovane e ha fatto bene. Crede nel progetto Lazio, l’obiettivo è rientrare nelle prime 4 per migliorare il risultato della stagione passata. La conferma del mister significa che la società vuole fare grandi cose”.

CHAMPIONS – “La Lazio ha tutte le possibilità per accedere in Champions League. Serve un mix giusto tra giocatori esperti e giovani, che permetta di rimanere sempre in alto. Bisogna migliorare in alcuni aspetti, come il cinismo in certe partite. Sarà fondamentale anche la gestione del gruppo, con il turnover utilizzato nel momento giusto e nel modo giusto in base alle situazioni”.