Badelj e Acerbi pronti a guidare la Lazio sabato sera contro il Napoli

LAZIO CAMPIONATO BADELJ – Nel debutto in campionato, sabato sera contro il Napoli all’Olimpico, ci saranno due novità nella formazione biancoceleste rispetto a quella scesa in campo all’ultima giornata della scorsa stagione: si tratta di Badelj e Acerbi. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, i due nuovi arrivati scenderanno in campo dal primo minuto contro i partenopei. Il centrocampista croato, preso a parametro zero dopo quattro anni passati a Firenze, farà le veci dello squalificato Lucas Leiva. Il ventinovenne è stato acquistato proprio perché, nella passata stagione, mancava in rosa un giocatore di qualità che potesse sostituire il brasiliano ex Liverpool. Badelj ha tutte le carte in regola per non farne sentire troppo l’assenza. Anzi, potrebbe essere più di una semplice alternativa. Sebbene il suo ruolo naturale sia lo stesso di Lucas, può adattarsi anche a giocare come mezz’ala. Sabato, contro gli azzurri di Ancelotti, saranno sue le chiavi del centrocampo laziale.

ACERBI – In difesa farà il suo esordio in biancoceleste Acerbi, arrivato a Roma per prendere il posto di De Vrij. A lui la società capitolina ha affidato la leadership della retroguardia e avrà il difficilissimo compito di non far rimpiangere il centrale olandese.

BERISHA E LULIC – A mancare invece, quasi sicuramente, sarà Valon Berisha. Il kosovaro ha avuto una lesione muscolare durante il ritiro ad Auronzo e, a Marienfeld, ha lavorato a parte. Ieri ha svolto degli accertamenti in Paideia: Inzaghi spera di poterlo almeno convocare per il Napoli, ma è molto difficile. Inoltre, sulla corsia di sinistra non ci sarà capitan Lulic, espulso il 20 maggio scorso contro l’Inter. Inzaghi deciderà all’ultimo chi schierare al suo posto; Durmisi non ha convinto in amichevole contro il Borussia Dortmund. La scelta potrebbe ricadere su Martin Caceres.

S.D.B.