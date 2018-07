Badelj e Correa oggi nella capitale: previste per domani le visite mediche

LAZIO BADELJ E CORREA – In attesa di conoscere il futuro di Milinkovic-Savic, i biancocelesti si preparano ad accogliere in squadra i prossimi acquisti Badelj e Correa. Le visite mediche di rito dei neo biancocelesti, presso la clinica Paideia, sono fissate per domani mattina insieme a quelle del gioiello serbo. I due calciatori sono attesi oggi a Roma: il centrocampista, svincolato dalla Fiorentina, dovrebbe sbarcare nella Capitale questo pomeriggio intorno alle ore 17:00 mentre l’arrivo dell’ex Siviglia è previsto qualche ora dopo, nella tarda serata.