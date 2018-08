FIORENTINA BADELJ SIMEONE – Ospiti d’eccezione questa sera al Franchi. Ad assistere alla gara dei Viola infatti contro il Chievo, come riporta firenzeviola.it valevole per la seconda giornata di serie A, ci sono l’ex capitano Badelj e Diego Pablo Simeone che seguirà da vicino le gesta del figlio in campo.