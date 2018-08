Badelj: “Ecco perché ho scelto di venire alla Lazio”

BADELJ LAZIO – Badelj si gode la nuova avventura in biancoceleste. Il croato ha parlato delle sue prime impressioni molto positive, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Ho scelto di venire alla Lazio perché mi piace molto il progetto, è una società importante con persone serie“. Poi ha proseguito: “Inoltre con questa squadra si possono raggiungere e ottenere risultati importanti sia in Italia sia in Europa. Mi ha colpito molto anche il modo di giocare durante la scorsa stagione, che si adatta in pieno col mio“.