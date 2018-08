Badelj, Inzaghi lo schiererà subito in campo contro l’Arsenal. E con il Napoli…

INZAGHI BADELJ – Inzaghi vuole schierare in campo da subito Badelj. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo la cessione di Biglia era finito nel mirino della Lazio ed ora il centrocampista croato, dopo il Mondiale, sarà pronto dall’inizio del campionato: contro il Napoli mancherà Leiva, per questo il tecnico biancoceleste si affiderà subito a lui. Pronto anche per l’amichevole contro l’Arsenal, sabato a Stoccolma.