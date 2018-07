Bari in Serie D e alla ricerca di una nuova società: Lotito ci pensa

LAZIO BARI LOTITO – I problemi finanziari e la mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie B costringeranno il Bari a ripartire, dalla prossima stagione, dai dilettanti. Dopo il fallimento, il club pugliese è alla ricerca di una nuova società che possa far ritornare in alto il Bari nel minor tempo possibile. Secondo il Corriere dello Sport, anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito starebbe fortemente pensando a rilevare le quote del club pugliese, proponendo un progetto che preveda, in poco tempo, la risalita in Serie B. Il patron laziale ha tempo fino al 31 luglio per presentare il suo progetto al sindaco della città e provare a ripetere quanto fatto con la Salernitana. Se tutto questo sarà vero, Lotito potrebbe cedere tutte le azioni del club di Salerno a Mezzaroma.