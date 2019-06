Barzaghi (SportMediaset): “Lunedì il giorno di Guardiola alla Juventus”

BARZAGHI SPORT MEDIASET GUARDIOLA – Bomba di mercato lanciata da Barzaghi di SportMediaset. Il giornalista, in un post su Twitter, ha infatti confessato che un famoso procuratore gli avrebbe detto che lunedì la Juventus annuncerà a sorpresa Guardiola. Il cronista ha poi aggiunto: “Questo un po’ in controtendenza rispetto a quello che mi risultava. Però si tratta di un procuratore molto importante e molto vicino alle cose di casa Juventus…” La Vecchia Signora, a dispetto delle voci che vogliono Sarri in panchina, ha in mente il colpo di scena?

Mi ha chiamato un importante procuratore per dirmi che lunedì sarà il giorno di Guardiola alla Juve… mah.. — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) June 1, 2019