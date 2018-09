Berisha corre verso il recupero, domani amichevole per la Lazio. Lulic e Radu pronti al rinnovo

NEWS DELLA GIORNATA – È tempo di rinnovi in casa Lazio: oltre Milinkovic, anche i senatori Lulic e Radu sarebbero pronti a firmare il prolungamento contrattuale.

LAZIO-EMPOLI – Il campionato è in pausa per lasciare spazio alla Nazionale, in campo stasera contro la Polonia. Non si ferma la Lazio, che in vista del prossimo impegno contro l’Empoli, continua ad allenarsi a Formello. Sabato test amichevole contro una squadra di serie B, Berisha spera nel recupero totale.

EUROPA LEAGUE – La Lazio apre alla vendita dei mini abbonamenti per l’Europa League ormai alle porte: il prossimo 20 settembre comincerà l’avventura per i biancocelesti che contro l’Apollon dovranno fare a meno di Correa, squalificato.

IL RESTO DELLE NEWS – Mauricio torna in Paideia per delle visite di controllo, la Rai stringe un importante accordo con Sky relativamente alla Champions League. Jessica Immobile parla del marito Ciro, mentre Farris commenta il rendimento dei suoi contro il Frosinone.

Alessandra Marcelli