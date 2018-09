Berisha corre verso il recupero e spera nella convocazione per Empoli

LAZIO BERISHA INFORTUNIO – La Lazio aspetta Valon Berisha. Il neoacquisto biancoceleste è alle prese con un infortunio da luglio e Inzaghi non ha ancora potuto puntare su di lui. Stando al Corriere dello Sport, il kosovaro dovrebbe rientrare in gruppo la prossima settimana, e spera nella (non facile) convocazione per il match di Empoli. Quattro giorni dopo c’è l’esordio in Europa League contro l’Apollon, chissà che non torni disponibile proprio per la sfida ai ciprioti.

S.D.B.