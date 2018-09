Berisha freme. Spera nella chiamata contro l’Empoli dopo la sosta

BERISHA LAZIO INFORTUNIO – Scalpita Berisha, non vede l’ora di poter tornare in campo, esordire ufficialmente in maglia biancoceleste. L’infortunio causa di una ricaduta dopo che, come scrive Il Corriere dello Sport di questa mattina, si è tentato di forzare il rientro in Germania e ora ci sarà ancora da aspettare. Il suo rientro è previsto dopo la sosta contro l’Empoli (il 16 settembre) o in Europa League contro l’Apollon Limassol (20 settembre).