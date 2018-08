Berisha, il rientro dopo la sosta

LAZIO BERISHA RIENTRO – Piove sul bagnato in casa Lazio. La squadra di Inzaghi, dopo la sconfitta all’esordio contro il Napoli, dovrà fare ancora a meno del nuovo arrivato Valon Berisha. Come riporta Il Corriere dello Sport, il kosovaro salterà anche la sfida di Torino contro la Juve. Insomma, il rientro non è vicino: la speranza è che torni a disposizione per la gara dell’Olimpico col Frosinone, ma la sensazione è che per vederlo tra i convocati bisognerà aspettare il rientro dalla sosta. Inoltre, Valon si è infortunato un mese fa durante il ritiro ad Auronzo ed ha praticamente saltato quasi tutta la preparazione estiva; ci vorrà quindi del tempo per fargli trovare la condizione fisica ideale e inserirlo nello scacchiere di Inzaghi.

S.D.B.