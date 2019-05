Bologna-Lazio, intrecci di mercato per Semplici della Spal

LAZIONEWS SPAL SEMPLICI – Il Bologna pensa a Semplici. La Lazio… pure. Stando a quanto riportato da tuttomercatoweb.it, l’allenatore della Spal – 39 punti in 34 partite – sarebbe l’indiziato numero uno in casa rossoblù per rimediare all’eventuale partenza di Sinisa Mihajlovic. Ad ‘intralciare’ i sogni bolognesi però ci sarebbe la società biancoceleste, tanto che il nome dell’allenatore italiano sarebbe finito sul taccuino di Tare in caso di addio a Simone Inzaghi.