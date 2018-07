BOLOGNA-LAZIO. Papà Inzaghi: “Sarà una famiglia in festa, la vedrò in tv da solo. Voglio un vincitore”

BOLOGNA LAZIO INTERVISTA GIANCARLO INZAGHI – Il calendario le ha messe una contro l’altra nel giorno di Santo Stefano: il 26 dicembre la Lazio volerà a Bologna per la penultima giornata del girone di andata e Giancarlo Inzaghi, papà di Simone e Pippo, si troverà i suoi due figli uno contro l’altro. Un’emozione già vissuta quando i due erano calciatori ma la sfida rappresenta un inedito da quando i “fratelli del gol” sono diventati allenatori. Il signor Inzaghi ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere di Bologna per raccontare le sensazioni in vista di un Natale che si prospetta unico e più che magico che mai.

BOLOGNA-LAZIO – “Già ci sto pensando, sarà una famiglia in festa. La prima volta dei nostri figli uno contro l’altro da allenatori di serie A non può essere che una festa. Se non sbaglio, poi, sono gli unici fratelli al mondo a poter vivere questa sfida. Io la vedrò a casa davanti alla televisione con le tapparelle abbassate. Con mia moglie? Da solo, mia moglie la vedrà in un’altra stanza. A me piace fare commenti, considerazioni, ogni tanto può scapparmi anche qualche imprecazione. Non farò il tifo per nessuno ma un vincitore lo voglio. A Bologna vorrei che vincesse Filippo, a Roma nel ritorno Simone”.

I RITIRI – “Sono stato in entrambi i ritiri e vederli lavorare è stato un piacere per l’impegno che ci mettono ogni istante, per l’attaccamento che hanno nei confronti del lavoro e della squadra e anche per l’attaccamento che la gente ha nei loro confronti”.

I PRECEDENTI – “Da calciatori in serie A si sono incontrati solo una volta, Piacenza-Juventus 0-1, gol di Filippo. Ma si sono già affrontati da allenatori: semifinale del Torneo Arco di Trento, Filippo con il Milan e Simone con la Lazio e ha vinto Simone. Il calcio spezzatino mi piace. Se Bologna e Lazio giocassero sempre in giorni diversi, potrei vederle tutte e due”.