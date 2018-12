Bologna, Nagy e Calabresi: “Ora testa alla Lazio”

NAGY CALABRESI LAZIO – Il giorno di Santo Stefano, mercoledì 26 dicembre la Lazio affronterà il Bologna. Intervistati in zona mista al termine della gara contro il Parma, i due giocatori rossoblù Nagy e Calabresi hanno parlato anche della gara in programma contro i biancocelesti.

NAGY – “In questo momento, viste le difficoltà che avevamo avuto, la nostra priorità deve essere alzare il muro in fase difensiva, e fra Milan e Parma ci siamo riusciti bene. Il problema sta nel ripartire, qualche errore di troppo appena recuperata la palla non ci permette di innescare in modo pericoloso le punte. Sappiamo che ci servono vittorie e le cercheremo anche contro i prossimi avversari, ben consapevoli della loro forza. Conosciamo i nostri limiti ma lottiamo e ci proveremo anche mercoledì con la Lazio”.

CALABRESI – “È la seconda gara consecutiva che portiamo a termine senza prendere gol, è un aspetto importante che stiamo curando e su cui lavoriamo tanto. Lo prendiamo come punto di partenza per migliorare anche negli altri aspetti. Dobbiamo curare la fase di possesso, essere più propositivi: lavorandoci sono sicuro che ci riuscirà anche questo. Dobbiamo lavorare tanto e lottare fino alla fine: se non è bastato il 100% che abbiamo dato, dovremo dare il 110 affrontando questa situazione con carattere e personalità. Piangersi addosso non serve. Ora guardiamo avanti e pensiamo alla Lazio ripartendo dalla compattezza delle ultime due gare”.