BOOKMAKERS, Europa League: ecco le favorite alla vittoria finale

BOOKMAKERS EUROPA LEAGUE – Con il turno giocato giovedì sera si è conclusa la fase a gironi di Europa League. Sono 32 le squadre qualificate ai sedicesimi finali, tra cui 8 retrocesse dalla Champions League. Aspettando i sorteggi in programma lunedì 17 dicembre, ecco le quote riguardo le favorite alla vittoria finale del torneo. Secondo i Bookmakers in vetta ai pronostici per il traguardo finale, c’è il Chelsea di Sarri a 5 volte la posta. Seguono i blues, l’altra londinese Arsenal e il Napoli, entrambe quotate 7,50. Più distanti le altre due italiane Inter e Lazio, rispettivamente a 12 e a 25. Infine secondo gli analisti, una replica della Finale del 1998 tra biancocelesti e nerazzurri, viene pronosticata a 50.