BOOKMAKERS, Lazio-Cagliari: ecco chi è la favorita

BOOKMAKERS LAZIO CAGLIARI – La Lazio non sta attraversando un buon periodo. Ma nonostante i biancocelesti siano reduci da quattro pareggi e una sconfitta, i bookmakers li pronosticano come favoriti nella gara contro il Cagliari. La vittoria dei biancoblù infatti, dagli analisti viene data a 1,35 volte la posta. Distanti di molto le quote per il pareggio e per il successo degli isolani, rispettivamente a 5 e 8,25.