BOOKMAKERS, Lazio-Juve: ecco la favorita

BOOKMAKERS LAZIO JUVE – Domani sera la Lazio scenderà in campo contro la Juventus, nel 21esimo turno di serie A. Secondo i bookmakers, i campioni d’Italia sono ovviamente i favoriti. Il successo dei bianconeri è infatti quotato a 1,80. Più alte le quote per il pareggio e per la vittoria biancoceleste: rispettivamente a 3,55 e 4,60. Per quanto riguarda i possibili marcatori, secondo gli analisti il maggior indiziato ad andare in rete è naturalmente Cristiano Ronaldo, dato a 2,00. Segue il compagno di squadra del portoghese Dybala a 3, e Ciro Immobile a 3,50.