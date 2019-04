BOOKMAKERS Milan-Lazio, c’è una leggera favorita ma è l’1 a 1 il risultato più probabile

MILAN LAZIO QUOTE – Undici giorni dopo il caldo match di campionato, Milan e Lazio si ritrovano domani sera a San Siro per giocarsi l’accesso alla finale di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 dell’andata, ormai un leitmotiv nelle sfide tra le due squadre. Lo scorso anno in Coppa Italia (sempre in semifinale) finirono senza reti entrambe le sfide e il Milan prevalse solo ai rigori. Ecco perché all’ufficio quote di Stanleybet.it si punta ancora su una partita equilibrata, con leggera preferenza per i rossoneri padroni di casa: la vittoria del Milan si gioca a 2,55, il «2» biancoceleste è a 2,90, il pareggio al 90′ vale 3,15.

I BOMBER – La cronica assenza di gol nei precedenti spinge i trader a puntare sull’Under, dato a 1,57, mentre l’Over è a 2,25. L’ennesimo 0-0 è dato a 7,25, mentre l’1-1 che farebbe felice Inzaghi è il risultato più probabile, a 5,50. A 7,00 l’1-0 rossonero. Contando anche le sfide di campionato, tra Milan e Lazio si sono visti soltanto tre gol nelle ultime cinque partite. Sempre a secco gli attaccanti più attesi: nel match di domani, un gol di Piatek è a 1,80,Immobile (tre sole reti negli ultimi due mesi, soltanto uno su azione) risponde a 2,00.