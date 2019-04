Borja Valero: “Lottiamo, speriamo di prenderci la Champions”

INTER – Come la Lazio, anche l’Inter frena nella 31esima giornata. I nerazzurri hanno hanno pareggiato con l’Atalanta. Al termine della gara, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Borja Valero.



CORSA CHAMPIONS – “Era una buona occasione prendere punti e mettere a posto la classifica. Peccato, però, manca una partita in meno, siamo ancora lì, in lotta, e speriamo di farcela fino in fondo. Vedremo. In ogni giornata sembra esserci qualche sorpresa, speriamo di non essere noi la sorpresa negativa, speriamo di vincere più partite possibili da qui alla fine del campionato e prenderci la Champions, che sarebbe un traguardo importante”.