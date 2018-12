Buon compleanno Almeyda! L’ex biancoceleste compie 45 anni

ALMEYDA – Compie oggi gli anni Matìas Almeyda, che dal 1997 al 2000 ha vestito la maglia della Lazio. L’ex centrocampista, attualmente allenatore dei San Jose Earthquakes, è ricordato con affetto dai tifosi biancocelesti. Dopo infatti un primo anno di ambientamento (nel quale comunque la Lazio ha vinto una Coppa Italia), l’argentino si è consacrato, battendo la Juventus nella Supercoppa Italiana e vincendo nel 1999 la Coppa delle Coppe contro il Maiorca. Sempre in biancoceleste, grazie alla vittoria della coppa europea, Almeyda e compagni hanno affrontato il Manchester United in Supercoppa Europea, riuscendo a batterlo con un gol di Salas. L’anno successivo, sempre con la maglia della Lazio, l’argentino ha vinto lo scudetto a discapito della Juventus, e la Coppa Italia contro l’Inter. Il suo palmares in biancoceleste parla chiaro, è ed vincente: 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 scudetto, 1 Coppa delle Coppe e 1 Supercoppa Europea. Auguri Matìas!