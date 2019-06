Buon compleanno, Miro! Klose compie 41 anni: gli auguri della Lazio (FOTO)

COMPLEANNO KLOSE – Il 9 giugno del 1978 a Opole, in Germania, nasceva Miroslav Klose meglio conosciuto come Miro. Considerato uno dei migliori attaccanti della sua generazione, è diventato campione del mondo nel 2014 con la Nazionale tedesca, vicecampione del mondo nel 2002 e vicecampione d’Europa nel 2008, oltre ad essere il più presente – dietro Matthäus – nella storia della sua nazionale con ben 137 presenze all’attivo. Non solo: Klose è anche il miglior marcatore nella storia della Germania, con 71 reti; nel 2006 è stato capocannoniere del Mondiale, competizione nella quale è il miglior realizzatore di sempre con 16 reti.

ALLA LAZIO – Le parole non bastano per descrivere la grandezza di un talento che la Lazio ha avuto l’onore di veder giocare per cinque stagioni, dal 2011 al 2016, dopo 63 gol in 171 presenze in tutte le competizioni. “Grazie a tutti i tifosi della Lazio, è stato veramente un onore aver indossato questa maglia. Sono stati 5 anni che non dimenticherò mai. vi auguro per il futuro tutto quello che meritate” le parole con cui l’attaccante ha salutato la Capitale. Oggi, Miro compie 41 anni e anche la Lazio ha voluto fare i propri auguri al tedesco sul proprio canale Twitter.