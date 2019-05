Cagliari-Lazio, le probabili formazioni: Inzaghi risparmia Immobile, ballottaggio Joao Pedro-Cerri

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI LAZIO – Cagliari-Lazio è il match della 36ª giornata di Serie A in programma sabato 11 maggio alle 18 alla Sardegna Arena. I biancocelesti distano 7 lunghezze dal quarto posto, ma cercano comunque una vittoria per entrare nei posti validi per l’Europa League, in attesa della finale di Coppa Italia. Il Cagliari, invece, ha ottenuto la salvezza, raggiungendo quota 40 punti e il 12esimo posto in classifica.

COME ARRIVA IL CAGLIARI – Rolando Maran può abbracciare nuovamente Lucas Castro. L’argentino però non partirà titolare. A centrocampo uno tra Birsa e Padoin. Davanti a Cragno, al centro della difesa, Maran deve rinunciare anche a capitan Ceppitelli, al suo posto pronto Romagna e Pisacane. Sulle fasce Cacciatore e Lykogiannis favoriti su Srna e Pellegrini. In avanti accanto a Pavoletti è ballottaggio tra Joao Pedro e Cerri.

COME ARRIVA LA LAZIO – Simone Inzaghi terrà precauzionalmente fuori alcuni tra i suoi giocatori più importanti, su tutti Ciro Immobile. Davanti, nel solito 3-5-2, dovrebbero giocare così Correa e Caicedo. In porta non ci sarà Strakosha, infortunato, ma Proto, all’esordio in Serie A. In difesa con Acerbi pronti Wallace e Radu. A centrocampo sulle fasce ci saranno Marusic e Lulic, mentre a riposo Leiva. Al suo posto Badelj con Parolo e Cataldi, favorito su Luis Alberto.

Serie A TIM, 36° giornata

Sardegna Arena di Cagliari – Sabato 11 maggio 2019, ore 18:00

Probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Cigarini, Deiola; Barella; Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Rafael, Klavan, Cacciatore, Lykogiannis, Romagna, Bradaric, Castro, Thereau, Birsa, Cerri, Despodov. All. Maran.

(IN ATTESA DEI CONVOCATI UFFICIALI)

INDISPONIBILI: Faragò, Ceppitelli

SQUALIFICATI: Ionita

DIFFIDATI: Ionita, Pellegrini, Joao Pedro, Cigarini

LAZIO (3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Cataldi, Lulic; Correa, Caicedo. A disp.: Guerrieri, Furlanetto, Luiz Felipe, Bastos, Durmisi, Romulo, Leiva, Jordao, Luis Alberto, Neto, Immobile. All.: Inzaghi.

(IN ATTESA DEI CONVOCATI UFFICIALI)

INDISPONIBILI: Lukaku, Berisha, Patric, Strakosha, Milinkovic

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Radu, Strakosha, Durmisi, Correa, Caicedo

ARBITRO: Fabbri (sez. Ravenna)

ASSISTENTI: Costanzo e Cecconi

IV UOMO: Di Paolo

VAR: Calvarese

AVAR: Lo Cicero