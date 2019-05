Cagliari-Lazio, Luis Alberto fa sei

LUIS ALBERTO CAGLIARI LAZIO – Una certezza, per Inzaghi, anche in vista di una finale da giocare è senza dubbio Luis Alberto. Oggi il centrocampista spagnolo, nella gara contro il Cagliari, rinnova per l’ennesima volta un’altra statistica: secondo Opta Paolo, nessun giocatore straniero ha sia segnato che fornito assist in più incontri di lui nelle ultime due stagioni di Serie A. Sono sei, al pari di Dries Mertens del Napoli.