Caicedo goleador, quello di oggi è il gol più veloce dell’anno

CAICEDO SAMPDORIA LAZIO – Ciro e Felipe, due goleador al servizio della Lazio. L’ecuadoriano segna ancora: come riporta Opta Paolo, l’attaccante biancoceleste ha segnato in tre presenze in Serie A consecutivamente. E’ record per il giocatore che oggi ha preso il posto del napoletano, affiancandosi a Correa. Anche la società, sui social, ha voluto omaggiare il numero 20: “Prima doppietta in biancoceleste per la Pantera. L’ultima l’aveva realizzata il 09.04.2015 con maglia dell’Espanyol nello 0-3 in casa del Villareal”.

IL GOL PIU’ VELOCE – Il gol del vantaggio di Caicedo è il più veloce dell’anno per i biancocelesti. Sono bastati 2 minuti e 13, 133 secondi per passare in vantaggio. Prima del gol dell’attaccante numero 20, risale al 23 settembre la rete più veloce. Sempre di Caicedo, nell’1-0 al 7′ in Lazio – Genoa, terminata 4-1.