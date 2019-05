Caicedo, l’agente: “Felipe non cambierà idea sulla Nazionale”

CAICEDO LAZIO – Felipe Caicedo pensa solo alla Lazio. L’attaccante, miglior marcatore biancoceleste del 2019, sta vivendo una seconda parte di stagione da protagonista. Complice l’appannamento sotto porta di Ciro Immobile, l’ecuadoriano ha saputo conquistarsi sempre più minutaggio: 9 gol e 5 assist in 36 presenze e un rapporto con i tifosi ormai pienamente ricucito. Le voci sulle imprese sportive della Pantera sono giunte anche in patria, tanto che il ct dell’Ecuador, Hernán Darío Gómez, lo vorrebbe nuovamente in Nazionale. Caicedo, però, ha chiuso quel capitolo e a ribadirlo, ai microfoni di Radio CRE, è stato il suo agente, Gonzalo Vargas: queste le sue parole.

NAZIONALE – “Al momento, non c’è alcuna possibilità che Caicedo cambi idea sulla Nazionale. Vuole rimanere fuori dai commenti dei tifosi e della stampa sportiva, a livello professionale devo rispettare la decisione personale del mio assistito”.