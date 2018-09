Caicedo, Patric, Correa e Berisha: la Lazio che (non) piace ai tifosi

LAZIO CAICEDO – Un avvio di stagione a rilento, quello della Lazio, che dopo i ko con Napoli e Juventus ha conquistato i primi tre punti contro il Frosinone. Mister Inzaghi approfitterà della pausa Nazionale per ricaricare le energie e ripartire. Intanto, sono numerosi i biancocelesti contestati dai tifosi. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, c’è una Lazio che non piace: Caicedo, Patric, Correa e Berisha in particolar modo non sembrano aver conquistato le grazie dei supporter, con Felipe fischiato durante l’annuncio formazioni in casa, ad addirittura vittima di pesanti minacce personali via social.

A.M.