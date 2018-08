Cala il sipario a Marienfeld. Milinkovic, Lotito “gela” tutti. Si tenta per Lazzari, Minala ai saluti

NEWS DELLA GIORNATA – Ultimo giorno di ritiro in terra tedesca per i biancocelesti. A Marienfeld Inzaghi ha testato ancora una volta i suoi, che domani saranno impegnati nell’amichevole contro il Borussia Dortmund (QUI le probabili formazioni).

CALCIOMERCATO – Sta per calare il sipario sulla sessione estiva di mercato: il Milan pare non voler mollare la presa su Milinkovic, anche se Leonardo ammette che “Non è fattibile.” Dello stesso avviso anche Lotito, che ha sottolineato come nessuna squadra in Italia ha i soldi per comprare il serbo. Per quanto riguarda Minala, l’agente in esclusiva a Lazionews.eu ha fatto il punto della situazione, smentendo le voci che vogliono il centrocampista vicino alla Spal e al Trabzonspor. In uscita anche Sprocati, sempre più vicino al Parma. In entrata resta viva la pista Ramires, mentre si tenta per Lazzari.

LAZIO-NAPOLI – In casa Lazio si pensa già al Napoli, nella gara casalinga che inaugurerà la nuova stagione: al momento, 20.000 i tagliandi venduti.

JUVE-LAZIO – Cristiano Ronaldo, intanto, non vede l’ora di cominciare la sua stagione in bianconero, e si dice pronto per la prima gara in casa proprio contro i biancocelesti di Inzaghi.

IL RESTO DELLE NEWS – Irrati viene premiato come Miglior Arbitro della stagione e dice la sua sul Var; Di Canio commenta il possibile sbarco di Keita all’Inter. Coppa Italia: al via il terzo turno eliminatorio.

Alessandra Marcelli