Calciomercato, a breve l’incontro tra il PSG e l’agente di Milinkovic

CALCIOMERCATO MILINKOVIC – Il PSG fa sul serio per Milinkovic Savic. Per Leonardo, nuovo ds dei francesi, il serbo è sempre stato un pupillo e dopo averci provato ai tempi del Milan adesso è pronto ad un nuovo assalto. Come riporta Canal +, nei prossimi giorni avverrà l’incontro tra Kezman, agente del centrocampista, e la dirigenza del PSG: il club parigino conosce bene le difficoltà nel trattare con Lotito ma sembra deciso all’affondo. La Juventus nel frattempo resta spettatrice interessata.